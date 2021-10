Passalacqua Ragusa non riesce a raggiungere l’aeroporto, gara rinviata

Le difficoltà per la trasferta sono nate a causa del maltempo nella Sicilia orientale

Tramite un comunicato diramato sui propri canali social, la Passalacqua Virtus Eirene Ragusa ha annunciato che a causa della difficoltà di raggiungere l’aeroporto di Catania per il maltempo, ha chiesto il rinvio del match che si sarebbe dovuto disputare domani sera. Il club siciliano ringrazia la società sassarese e la Lega Basket Femminile che hanno acconsentito alla richiesta. Le due società stanno lavorando per trovare una data utile per il recupero della partita.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI