Ragusa Rugby, annullata la trasferta a Roma

Per le criticità del maltempo, salta l'impegno in trasferta per i ragazzi di coach Berretti

RAGUSA – Sarebbe stata una delle partite sicuramente più affascinanti, visto che si tratta di una delle formazioni più forti della Serie B, come ha già dimostrato nelle prime due giornate. Ma la sfida in trasferta con la Primavera Roma Rugby, in programma domenica a partire dalle 12, salta a causa delle criticità determinate dal maltempo di questi giorni.

Annullato, sempre a causa del maltempo, il quadrangolare di Coppa Italia Femminile inizialmente in programma domenica nello stadio del Rugby di Ragusa. Le atlete della Senior Femminile, che hanno già iniziato, domenica scorsa, la Coppa Italia, avrebbero incontrato, in questa occasione, i Briganti di Librino, il Cus Catania e il Nissa. Quest’anno, peraltro, la competizione femminile, si dimostra ricca di spettacolarità, in quanto realizzata con la formula “seven”, a tutto campo. E le atlete iblee hanno già avuto modo di sperimentare questa nuova formula, nel corso della prima giornata.

“Domenica abbiamo giocato a Catania – spiega Loide Agosta, Team Manager della Senior Femminile e giocatrice – anche se in numero ridotto causa assenze. Abbiamo potuto registrare l’ingresso di tre nuove giocatrici, le quali si sono integrate perfettamente nei meccanismi della squadra e, più in generale, ci siamo davvero divertite. Anche perchè, la nuova formula, ci ha permesso di scoprire nuove cose ed esprimere nuove emozioni che non vedevamo l’ora di mettere in campo. L’obiettivo è quello di crescere, fin dai prossimi allenamenti, sia a livello tecnico che in termini numerici, in modo tale da farci trovare pronte a partire dalla prossima sfida”.



