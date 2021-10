Scoppia incendio in una palazzina, un morto e feriti gravi

TORINO – Un incendio è divampato questa mattina in una palazzina di piazza Sabin 6, a Pinerolo, in provincia di Torino. Le fiamme hanno provocato anche il crollo della palazzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Per un uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori lo hanno estratto già privo di vita dalle macerie. Si cercano altri dispersi.

L’incendio e lo scoppio sono avvenuti al terzo piano di una palazzina di dodici alloggi. Tra i condomini c’è anche un ferito con ustioni di primo e secondo grado sull’80% del corpo. Già intubato, è stato trasportato con l’elisoccorso al Cto di Torino. Altre due persone, secondo quanto riferisce il 118, sono rimaste ferite in modo meno grave e si trovano all’ospedale di Pinerolo.



