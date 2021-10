Sicilia, contributi per le auto elettriche: arriva il decreto

PALERMO – Significative e vincolanti, certo, ma finora quelle sul contributo rottamazione da parte della Regione agli acquirenti di auto e van elettrici o ibridi, erano ancora parole, norme inattuate. Ora arriva il decreto attuativo e i quattromila euro di risparmi sono realtà da spendere alla concessionaria. Prende corpo così, con il decreto emanato dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone, l’emendamento a suo tempo proposto dalla deputata del Movimento 5 Stelle Jose Marano. La norma emendata è l’articolo 87 della legge di stabilità 2021 approvata ad aprile, e prevede la cumulabilità della nuova agevolazione con altri contributi previsti da norme statali o privatamente concesse da case e rivenditori.

Come funziona lo sconto

Potrà richiedere il contributo-sconto chiunque voglia disfarsi di un veicolo con classificazione da Euro 0 a Euro 3 esclusivamente alimentato a benzina o a gasolio, optando per una Euro 6 fino a otto posti a sedere, escluso quello del conducente, elettrica o ibrida. Si parla tecnicamente di vetture M1 con classificazione ecologica Euro 6. Possono fare la domanda tutte le persone residenti in Sicilia da almeno un anno.

Termini e adempimenti

Le lancette per non perdere l’opportunità cominceranno a scorrere dalla data di pubblicazione del decreto: si avranno a disposizione quindici giorni per inoltrare le domande (il facsimile è scaricabile dal sito del dipartimento dei Trasporti) che saranno prese in considerazione, se i requisiti saranno rispettati, in ordine cronologico di invio tramite pec all’indirizzo [email protected] Alla istanza andranno allegati copia conforme del contratto di acquisto del veicolo nuovo di categoria M1 con alimentazione elettrica od ibrida di classe Euro 6; copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo da rottamare (in alternativa, copia del documento unico di circolazione); copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia della patente di guida. Tanto la fattura quanto il titolo di proprietà dell’auto da rottamare devono essere intestati al richiedente. Inoltre, la nuova auto green non potrà essere rivenduta per due anni e non potrà essere utilizzata per attività commerciale o di impresa in genere.

Sconto verde e bipartisan

“Il contributo alla mobilità green è un ottimo segnale di rispetto per l’ambiente, in un momento in cui stiamo vedendo gli effetti del cambiamento climatico – gioisce Marano – Ringrazio l’assessore Marco Falcone per aver provveduto ad emanare il decreto attuativo in tempi brevi. Sui provvedimenti di buon senso e che fanno bene alla Sicilia, maggioranza e opposizione possono abbattere gli steccati”.



