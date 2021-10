“Uomo di fiducia di Messina Denaro”: sequestro di beni

TRAPANI – Valgono 300 mila euro i beni che la guardia di finanza di Trapani ha sequestrato a Vincenzo La Cascia. Viene accusato di essere un esponente di spicco della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara. L’anziano di 73 anni fu coinvolto, nel maggio del 2018, nell’operazione ‘Anno Zero’ coordinata dalla Procura Distrettuale di Palermo.

In passato La Cascia è stato “campiere” della famiglia Messina Denaro a Castelvetrano. Secondo gli investigatori, farebbe parte della cerchia degli uomini di fiducia del latitante. Si sarebbe adoperato in passato per distribuire gli ordini del capomafia.

Di recente Matteo Messina Denaro e La Cascia sono stati entrambi rinviati a giudizio in un processo che vede imputate quindici persone.



