Avellino, Braglia: “Palermo? Noi al Barbera per vincere”

AVELLINO – “Fare questo mestiere ti gratifica quando si giocano partite del genere e in stadi del genere. È prevista tanta gente il ritorno della curva. Loro vengono da una buona vittoria fuori casa, hanno cambiato modulo, li conosciamo, sono forti, hanno grandi obiettivi come noi. Sarà una partita difficile ma andremo a fare la nostra gara”. Analizza così la prossima sfida che attende gli irpini contro il Palermo, il tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia. L’allenatore della formazione campana conosce bene i rosanero e sa quanto sia una gara da non sottovalutare: “Noi andiamo in campo per vincere – ha sottolineato Braglia -. Non giochiamo mai una partita con lo scopo di pareggiare, altrimenti si perde in partenza. Noi andremo per vincere poi sarà l’avversario a dire se ci possiamo riuscire o meno”. Infine, il tecnico dell’Avellino si è soffermato su Vincenzo Plescia, centravanti palermitano cresciuto nel settore giovanile del Palermo: “Sta facendo bene, a Catania sotto l’aspetto tecnico mi è piaciuto, al di là del gol. Con la Paganese ha trovato meno spazio ma ci ha dato una mano. Sta crescendo, ne ha passate tante, e ora sta bene”, ha concluso Braglia.



