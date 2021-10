Circolo Velico Sferracavallo, arriva la 15^ edizione di PalermoRema

PALERMO – Vogatori all’appello domani (domenica 31 Ottobre) al Circolo Velico Sferracavallo per la XV edizione di PalermoRema, manifestazione dedicata a tutti gli appassionati degli sport del remo e della pagaia. L’evento – che ha lo scopo di promuovere gli sport della canoa e del canottaggio – vedrà in acqua più di cento persone tra appassionati, campioni e semplici armatori.

Organizzata dall’associazione PalermoRema e dal CVSF con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio e dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, la regata consiste in una vogalonga non competitiva di 12 chilometri il cui percorso si snoda all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine. Partenza alle 9,30 da Casa Quarara, sede sportiva del CVSF al porticciolo di Sferracavallo, direzione Isola delle Femmine, circumnavigazione dell!isolotto e ritorno

In acqua anche tre “big” della canoa, Manfredi Rizza, medaglia d’argento a Tokyo, Andrea Di Liberto, campione del Mondo in carica e il campione delle Fiamme Gialle Andrea Schera.

Alle 10 a Casa Quarara (via Scalo di Sferracavallo), Kayak Open Day in collaborazione con il Circolo Nautico Palermo. Tutti i ragazzi dai 7 anni in su – guidati da tecnici federali – potranno provare il kayak da mare. Informazioni e prenotazioni al 3385433656.

“E’ con grande piacere e onore che il Circolo Velico Sferracavallo – dice il presidente Giuseppe Giunchiglia – si appresta ad ospitare questa manifestazione che non fa altro che testimoniare il nostro legame con il mondo dello sport, col territorio e l’ambiente. Siamo certi che lo scenario naturale dell’Area marina protetta contribuirà a rendere questo evento ancora più suggestivo e indimenticabile”.

Il golfo di Sferracavallo, dunque, si animerà con canoe, surfski, yole da mare, stand up paddle, polinesiane, kayak da mare, coastal rowing e con le caratteristiche “lancitedde’ di Sferracavallo. Per partecipare è necessario essere tesserati ad una delle federazioni sportive che patrocinano la manifestazione. Per i non tesserati ci sarà la possibilità di associarsi sul posto previa esibizione di un certificato medico di idoneità all!attività sportiva non agonistica.

Infine, per gli appassionati del kayak da mare, Lunedì 1 Novembre sarà possibile partecipare alle escursioni guidate curate da KayakExplorer (www.kayakexplorer.com). Per ulteriori informazioni ed eventuali iscrizioni basta visitare il sito www.palermorema.it.



