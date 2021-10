Covid, l’appello: “No alle feste di Halloween” per i bambini

Non organizzare manifestazioni legate ad Halloween, ci sono troppi contagiati fra i minori e i più piccoli. Raccomandazione dal sindaco di Acquaviva delle fonti (Bari) Davide Carlucci, il quale ricorda che spesso protagonisti di queste feste sono bambini con meno di 12 anni – e quindi esclusi, per il momento, dalla campagna vaccinale – ed il virus può diffondersi. I casi di positività stanno subendo un incremento esponenziale negli

ultimi giorni, spiega Carlucci, con 59 contagi, 23 dei quali riguardano under 12, più che raddoppiati in quattro giorni.



