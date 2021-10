‘Devo controllare i contatori’ e si fa consegnare 50 euro: indagini in corso

FIRENZE – Con il pretesto di leggere i contatori delle utenze domestiche ha carpito la fiducia di una donna di 86 anni, che le ha lasciato aperta la porta di casa e, successivamente, l’ha convinta a compensarlo con 50 euro.

È quanto accaduto a Firenze in via Paoletti e secondo una prima descrizione l’uomo era ben vestito e parlava fluentemente l’italiano. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire al colpevole.

Sempre a Firenze in via Mascagni, in un’altro appartamento c’è stato un vero e proprio furto. Una donna di 49 anni venerdì sera al rientro ha trovato il suo appartamento svaligiato. I ladri le hanno portato via oggetti in oro e argento il cui valore complessivo è da quantificare.



