Ekipe Orizzonte, si torna in vasca contro Sis Roma

Dopo il successo all’esordio in campionato contro Milano, l’Ekipe Orizzonte si prepara a tornare in vasca per la seconda giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile. Domani, sabato 30 ottobre alle 18:00, le catanesi saranno infatti ospiti della Sis Roma contro una delle squadre più forti della categoria.

Per la formazione allenata da Martina Miceli è stata certamente una settimana molto delicata e pesantemente condizionata dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Catania e che ha messo in discussione fino all’ultimo la partenza della squadra, come ha spiegato il presidente dell’Ekipe Orizzonte alla vigilia del match: “Le nostre ragazze – ha detto Tania Di Mario – sono partite stasera da Catania in una situazione certamente difficile, a causa dell’incertezza costante delle condizioni meteo, ma ci siamo ugualmente prese questa responsabilità e vorrei sottolineare che è stato molto pesante. Sicuramente anche noi siamo state danneggiate dall’ondata di maltempo degli ultimi giorni, poiché essendo chiuse anche tutte le strutture sportive non ci siamo potute allenare per due giorni. Andremo comunque a giocarci la nostra partita e sono sicura che le ragazze daranno il massimo”.

La sfida tra Sis Roma ed Ekipe Orizzonte sarà trasmessa in diretta streaming su Waterpolo Channel e televisiva (per Catania e provincia) su Sestarete TV, sul canale 215 del digitale terrestre.



