G20, manifestazione a Roma: “Contro Draghi e gli imperialismi”

ROMA – A Roma è in corso il G20, ma in contemporanea è in corso un corteo proprio contro il G20 partito da porta San Paolo nella capitale.

I manifestanti sfileranno da Ostiense fino a Bocca della Verità, nel cuore della Capitale. “Attualmente – fanno sapere dalla questura – il numero dei manifestanti presenti al corteo in partenza dalla Piramide, è al di sotto di quello preavvisato di 5.000″.

Sono presenti molti giovani alla manifestazione, tra questi i sostenitori di Fridays for future, rappresentanti dei sindacati di base, lavoratori della Gkn arrivati in pullman dalla Toscana, attivisti dei movimenti sociali e dei comitati ma anche una piccola rappresentanza no Tav. Centinaia le bandiere, da Rifondazione Comunista ai Cobas. Il corteo viene sorvegliato dalle forze dell’ordine che presidiano l’area con blindati e camionette.

Ad aprire il corteo ci sono alcuni striscioni a favore dei vaccini: “Contro Draghi e gli imperialismi. Sì ai vaccini – no ai brevetti”, recita uno striscione del Partito Comunista dei Lavoratori. “Stop ai brevetti, vaccino diritto globale”, si legge in testa al corteo dove sfilano ragazzi e studenti. “Tu no vax io no gas”, è il cartello sorretto da una manifestante.



