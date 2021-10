Giovani uccisi a Ercolano, un fermo per duplice omicidio

ERCOLANO – È stato fermato nella notte il camionista di 53 anni Vincenzo Palumbo, l’uomo che a Ercolano ha sparato a due ragazzi scambiandoli per ladri la notte tra giovedì e venerdì.

L’uomo ha sparato sei volte e colpito mortalmente anche alla testa Giuseppe Fusella 26 anni e Tullio Pagliaro, 27 anni, due ragazzi di Portici che si erano fermati a poca distanza l’uno dall’altro a chiacchierare in auto nei pressi della villetta in via Marsiglia dove abita il camionista che li ha scambiati per ladri ed ha esploso dei colpi di pistola uccidendoli.

Intanto, proseguono le indagini di Procura e carabinieri per accertare l’esatta dinamica dei fatti.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI