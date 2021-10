ISCHIA (NA) – Una donna di 32 anni è morta oggi pomeriggio all’ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver partorito.

Questa mattina la 32enne aveva dato alla luce, con parto cesareo, il suo primo figlio, ma dopo qualche ora ha avuto una fortissima emorragia che ne ha provocato il decesso.

Da parte dell’ASL Napoli 2 Nord è stata avviata una indagine per accertare le cause della morte; la salma è stata sottoposta a sequestro in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.





Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI