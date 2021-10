Lega: “Per le amministrative pronti a candidare nostro uomo”

PALERMO – La classe dirigente della Lega a Palermo si è riunita ieri pomeriggio per discutere delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco, in programma la prossima primavera e da quanto emerge, secondo una nota scritta proprio dal partito, sembra che il carroccio voglia candidare un proprio uomo a sindaco di Palermo.

“È emersa la forza e l’unità del partito e l’idea di candidare un nostro uomo a sindaco di Palermo” si legge nella nota.

“Sono stati condivisi aspetti importanti che riguardano la costituzione di un gruppo di lavoro capace di definire il programma della città, di comporre le liste al Comune e alle circoscrizioni, di promuovere un patto per Palermo da presentare entro l’anno con molta probabilità in occasione della presenza di Salvini a Palermo e si sono tra l’altro, definiti alcuni temi importanti che caratterizzeranno l’impegno del partito in città a partire da ambiente, turismo e riqualificazione urbana”, prosegue al nota.

“La prossima settimana si terrà un incontro a cui invitiamo a partecipare i responsabili cittadini e provinciali di tutti i partiti del centrodestra – conclude la nota -. Non possiamo andare divisi, il patto per Palermo, prevede il rilancio della città in alternativa al progetto che consideriamo ormai concluso che ha visto Orlando alla guida della città“.



