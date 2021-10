Meteo, allerta gialla: nubifragi tra Catania e Siracusa

Le zone più colpite dal ciclone ‘Apollo’ nelle scorse ore finiscono nuovamente sotto la pioggia. La giornata, iniziata con un sole timido, prosegue con forti temporali e disagi nel territorio tra le province di Catania e Siracusa, con grande preoccupazione dei cittadini e di chi già in questi giorni sta pagando le conseguenze del maltempo.

Cosa accade nelle prossime ore

Anche nei prossimi giorni le previsioni non sono delle migliori: l’allerta sulla Sicilia orientale è gialla, come indica il nuovo bollettino della Protezione civile, ma starebbe inoltre per arrivare una nuova perturbazione, detta ‘Poppea’, ovvero ‘Tempesta di Halloween’.

