Orlando e Giambrone plauso al Governo per il finanziamento alle Fondazioni liriche

“Si tratta di una norma attesa da molto tempo che mette in sicurezza queste prestigiose istituzioni“

PALERMO – Leoluca Orlando, Presidente della Fondazione Teatro Massimo e Sindaco di Palermo, ha commentato la patrimonializzazione da parte del governo delle Fondazioni liriche italiane inserita nell’ultima manovra finanziaria, per un ammontare di 150 milioni di euro in due anni.

“Si tratta di una norma attesa da molto tempo che mette in sicurezza queste prestigiose istituzioni. Esprimo, dunque, apprezzamento al governo e in particolare – ha dichiarato Orlando – al ministro della cultura, Dario Franceschini, che conferma grande sensibilità per un settore artistico, quello lirico, che è un vanto del nostro Paese a livello mondiale“.

“Dopo la pandemia che ha messo in ginocchio il mondo del teatro – ha aggiunto Orlando – adesso con questa patrimonializzazione nella manovra finanziaria si può guardare con più fiducia al futuro e programmare la ripresa post-pandemica in un settore strategico per il nostro paese”.

Anche Massimo Francesco Giambrone ha commentato questo finanziamento: “Un segnale davvero molto importante. Per la prima volta viene affrontato il grande e da sempre irrisolto tema della patrimonializzazione delle Fondazioni liriche italiane che va oltre le logiche emergenziali legate alla pandemia ma guarda al futuro, al consolidamento e alla stabilità. Queste importanti misure consentiranno alla Fondazione Teatro Massimo di prevedere importanti e fondamentali interventi strutturali che rafforzeranno il patrimonio della Fondazione e al contempo investimenti di infrastrutturazione anche tecnologica che andranno valutati sulla base delle norme che il governo emanerà con i successivi decreti”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI