Palermo e Catania: “Rivali in campo, alleati nell’emergenza”

PALERMO – Palermo e Catania insieme per aiutare il popolo etneo, duramente colpito dal maltempo dei giorni scorsi. I calciatori rosanero e rossazzurri hanno dato il loro supporto in un momento di forte difficoltà della città e dimostrando che si può essere “Rivali in campo, alleati nell’emergenza”. Il servizio, girato da Le Iene, ha trovato l’appoggio incondizionato di entrambe le tifoserie che sui social si sono mostrate reciprocamente vicine.

Il video è andato in onda nella puntata di ieri de Le Iene, intorno alla mezzanotte ed è stato realizzato dal palermitano Ismaele La Vardera. Il tecnico del settore giovanile rosanero Santana, Ivan Marconi, Marco Perrotta e il capitano della primavera Francesco Parisi si sono sbracciati insieme ai rossazzurri Mariano Izco, Andrea Russotto, Luca Calapai e Leon Sipos. In occasione dell’incontro il giornalista televisivo si è fatto ambasciatore di un derby che ha unito le due squadre calcisticamente rivali.

Un gesto di solidarietà che ha permesso a Palermo e Catania di ritrovarsi in un Derby di Sicilia che unisce le due città dell’isola. Immagini belle e gesti importanti che hanno regalato un sorriso ai più bisognosi che dalla strada sono stati accompagnati a dormire in un posto sicuro. E alla fine, anche uno scambio di sciarpe tra calciatori, ultimo gesto tanto importante quanto altamente simbolico. QUI IL LINK AL VIDEO DEL SERVIZIO



