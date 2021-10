Pensioni, ecco chi potrà uscire con meno di 64 anni anche nell’era di quota 102

La nuova quota 102 potrebbe permettere ad una platea di 30-35 mila persone di andare in pensione il prossimo anno. Molti di questi potrebbero accedere al pensionamento anticipato svincolato il ‘paletto’ di una età anagrafica non inferiore ai 64 anni fissato (con 38 anni di contributi) dalla nuova quota 102.

A farne parte sono, tra gli altri, le lavoratrici pubbliche, private e autonome, i soggetti con un’invalidità civile di almeno il 54%, i caregiver che assistono famigliari in particolare situazione di difficoltà, maestri, portantini, operai, agricoltori, pescatori, minatori, in cosiddetti lavoratori notturni e quelli impegnati in attività considerate usuranti e gravose. Un gruppo non proprio risicato che potrà optare per l’uscita con un’età variabile, a seconda dei casi, tra i 60 e i 63 anni.

Addio, a fine anno, a quota 100. La scelta da parte del governo è stata quella di fare scattare dal 1° gennaio 2022, per 12 mesi, una quota 102: uscite con almeno 64 anni d’età e 38 di contribuzione. Nelle prossime settimane il governo cercherà di individuare con le parti sociali eventuali nuove forme di flessibilità in uscita, strettamente vincolate al sistema contributivo, per il 2013 e gli anni successivi.

Il Governo ha anche previsto il prolungamento di anno di Opzione donna, ma senza ricorrere a una proroga secca. Nel 2022 le lavoratrici potranno uscire dal lavoro, usufruendo di un assegno interamente contributivo, se in possesso di almeno 60 anni d’età (61 se “autonome”) e 35 di contribuzione, con una soglia anagrafica che però si alza rispetto a quella in vigore quest’anno (58 anni).



