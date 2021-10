Prendono in ‘Reddito’ e spacciano: fidanzati incastrati dai carabinieri

I carabinieri della della Compagnia di Ragusa, hanno arrestato un giovane e denunciato la compagna per spaccio di stupefacenti ed indebita percezione del reddito di cittadinanza. In occasione di un normale servizio di perlustrazione i militari hanno notato il ragazzo che entrava all’interno di un’abitazione, uscendo appena due minuti dopo incappucciato e con passo svelto. Una volta fermato e trovato in possesso di una dose di marijuana appena acquistata e pertanto è stato segnalato alla Prefettura. “Ciò dava origine alla perquisizione domiciliare, con cui veniva immediatamente riscontrata la cessione di droga – spiegano i carabinieri -. Su un tavolino vicino alla porta d’ingresso dell’appartamento, era presente un beautycase aperto con 32 confezioni di droga, da uno a tre grammi, pronte alla vendita, divise tra marijuana ed hashish.

Sequestrata anche la carta prepagata

Sono stati rinvenuti complessivamente 72 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. In un’altra stanza sono stati trovati tre fiori di marijuana appena raccolti”. Sequestrato denaro in contanti per 3.445 euro: “Verosimilmente frutto non solo del provento dello spaccio – precisano i militari – ma anche dei risparmi accumulati grazie all’indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte del giovane nucleo familiare. Infatti è stata sequestrata anche la carta prepagata destinata all’accredito del sussidio statale, affinché non venissero disperse le ulteriori somme accreditate dallo Stato”. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa del giudizio direttissimo.

