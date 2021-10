Vaccini, terza dose Pfizer previene casi gravi di covid

L’efficacia della terza dose del siero Pfizer è al 92% più efficace nel prevenire casi gravi di covid rispetto alle due singole dosi. A rivelarlo è uno studi israeliano su larga scala condotto dalla Clalit – una delle casse mutue del paese – pubblicato su Lancet.

L’indagine, secondo quanto riferito dai media, ha coinvolto 728.321 persone immunizzate con il booster in rapporto ad un gruppo simile come numero vaccinate con 2 dosi almeno 5 mesi prima. Secondo lo stesso studio la percentuale sale al 93% nel prevenire il ricovero in ospedale: sono stati registrati 231 casi nel secondo gruppo contro i 29 del primo campione.



