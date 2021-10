Vasco Rossi e il post per le zone colpite dal ciclone: “Forza Sicilia!”

Il messaggio pubblicato poche ore fa ha già ricevuto migliaia di 'like'

“Ai siciliani che stanno affrontando questo terribile Medicane: Forza Sicilia!”. Con queste parole, Vasco Rossi pubblica la fotografia dell’Isola su Instagram, uno dei canali social preferiti dal rocker, nei giorni in cui la regione è stata colpita dal ciclone che ha seminato morte e devastazione.

Migliaia di ‘like’

Un post molto apprezzato, che poco dopo la pubblicazione ha già ricevuto quasi 30 mila like. Vasco Rossi sarà in Sicilia con il suo prossimo tour, una lunga serie di concerti dopo lo stop forzato, in seguito all’emergenza Covid e che ha reso necessario il rinvio delle date che erano previste nel 2020. L’appuntamento è allo stadio di Messina il 17 giugno 2022.

