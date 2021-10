Agguato a Palma di Montechiaro: gambizzato un pregiudicato

PALMA DI MONTECHIARO – Colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un pregiudicato di Palma di Montechiaro sono stati esplosi nella tarda serata di ieri nei pressi del bar della Stazione. Calogero Allegro, 34 anni, è stato colpito ad una gamba. L’uomo è stato soccorso da una parente e trasportato da quest’ultima all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dove attualmente si trova ricoverato nel reparto di chirurgia. Non è in pericolo di vita. Una vicenda dai contorni ancora poco chiari e sui quali stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Licata e dai colleghi della stazione di Palma di Montechiaro che, già ieri sera, hanno sentito alcune persone. Calogero Allegro è parente di Rosario Allegro, ucciso insieme ad un’altra persona da due killer nel novembre 1989 nella centralissima piazza Matteotti di Palma di Montechiaro. Dopo l’agguato il commando, nel tentativo di guadagnare la fuga, fu protagonista di un conflitto a fuoco con i carabinieri che erano appena giunti sul posto. Calogero Allegro è stato invece arrestato nel 2016 dai militari dell’Arma di Licata poiché sorpreso a coltivare oltre tremila piante di canapa indiana all’interno di un capannone. Per questo motivo è stato condannato a tre anni di reclusione per i reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



