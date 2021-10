Alluvione, morte di Paolo: martedì la relazione al procuratore

CATANIA – Arriverà martedì mattina sul tavolo del procuratore Carmelo Zuccaro la relazione redatta dalla polizia municipale di Gravina di Catania sulla morte di Paolo Grassidonio, il 53enne rimasto incastrato sotto l’Alfa Mito dopo che la furia dell’acqua lo ha travolto. La terza vittima del maltempo assieme alla coppia di Scordia. Il rapporto, infatti, è stato già completato con la ricostruzione di quanto accaduto quel maledetto 26 ottobre sulla via Etnea di Gravina trasformata in un fiume in piena.

I vigili urbani hanno anche ascoltato testimoni per poter avere un quadro completo di quello che è avvenuto quella tragica mattina: dall’auto finita di traverso fino a quando Paolo è scivolato non riuscendo più a riemergere. Inoltre sono stati analizzati i video che hanno immortalato quegli attimi terribili. Quando i volontari della Misericordia, chiamati da alcuni passanti, sono stati chiamati per poter recuperare Grassidonio nel pieno della tempesta. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo. Al rapporto sarà allegata la consulenza del medico legale.

Un volontario generoso

Grassidonio era un volontario dell’Associazione nazionale Carabinieri (Anc) di Nicolosi. Dai messaggi di dolore, incredulità e commozione diffusi suoi social e sulle pagine della Protezione civile si ipotizza che Paolo stesse proprio in opera per dare una mano in quell’inferno d’acqua. Ma ogni gesto della sua vita era animato dalla sua grande generosità. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui lo ricorda così: sempre con la mano tesa verso l’altro.

Martedì, dunque, quando apriranno gli uffici giudiziari la Procura di Catania deciderà come procedere in merito all’incidente. La possibile apertura del fascicolo – come annunciato in un take Ansa nei giorni scorsi – è stata proprio posticipata all’arrivo degli atti. Dopo la lettura il procuratore valuterà come procedere.



