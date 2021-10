Anziana massacrata con ferro da stiro, si cerca l’assassino

MILANO – Resta ancora un mistero la morte della ex sarta in pensione, Fernanda Cocchi, uccisa venerdì pomeriggio nel suo appartamento al primo piano nel condominio di via Ponte Seveso 26, in zona Garibaldi a Milano, a due passi dalla stazione Centrale, a nord della città.La donna è stata massacrata con un ferro da stiro.

Le indagini

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha rinvenuto, all’interno dell’appartamento della signora, diverse tracce di Dna. La scientifica potrebbe risolvere a breve il delitto, individuando l’assassino proprio grazie alle tracce lasciate. Gli investigatori, inoltre, stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per dare un volto al killer che nel tentativo di rapinare la donna, novantenne e ipovedente, l’ha uccisa.



