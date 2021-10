Catania, la lunga coda dell’alluvione FOTO

Allagamenti e interventi ancora in corso a diversi giorni dal picco del maltempo

CATANIA – Come gli echi di un tuono, non si fermano le conseguenze e gli interventi per il forte maltempo che ha colpito il catanese nell’ultima settimana. Strade ancora allagate e interventi sono segnalati da diverse parti della città, a diverse ore dalla fine del picco dell’emergenza.

Nella zona dell’aeroporto Fontanarossa questa mattina sono all’opera con idropompe la Protezione civile e la Forestale, per drenare un forte allagamento ancora presente nell’area. Sempre nella zona sud di Catania si segnalano grandi buche e manto stradale dissestato nella zona industriale.

Ancora in piena, inoltre, il fiume Gornalunga, affluente del Simeto. Sulla strada provinciale 104 sono segnalati diversi alberi abbattuti.