Catania, vaccini in piazza Università: domani si replica

CATANIA – Ancora vaccinazioni di prossimità nel centro cittadino: “Considerato il successo dell’iniziativa in piazza Università – si legge in un comunicato della struttura commissariale per l’emergenza Covid – dove l’unità mobile presidiata da medici e informatici ha stazionato oggi registrando un alto numero di vaccini, il sindaco Salvo Pogliese in accordo con il commissario per l’emergenza covid, Area metropolitana di Catania, Pino Liberti, ha deciso di replicare e dare la possibilità a tanti catanesi di vaccinarsi “a chilometro zero”.

Domani, lunedì 1, sempre dalle 10 alle 19 senza interruzioni, il camper dei vaccini sarà ancora in piazza Università a disposizione degli utenti. Non occorre prenotazione.

I vaccini di prossimità rientrano nelle iniziative promosse dalla Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute.



