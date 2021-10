Catania, il camper dei vaccini arriva in piazza Università

CATANIA – Riprendono – dopo le interruzioni dovute al maltempo – le iniziative legate ai vaccini di prossimità, volute dalla Regione siciliana e dall’assessorato della Salute. Oggi, domenica 31, dalle ore 10 alle ore 19, il camper dei vaccini, con a bordo medici e informatici, sarà in piazza Università a disposizione degli utenti. La struttura del Commissario per l’emergenza Covid Area metropolitana di Catania, guidata da Pino Liberti e il Comune con il sondaco Salvo Pogliese, ancora in sinergia per portare i vaccini tra le persone, “convincere” gli indecisi e agevolare quanti hanno difficoltà a raggiungere gli hub e i punti vaccinali territoriali. La tappa in piazza Università, fa seguito a un fitto calendario che ha visto l’unità mobile presente nei centri commerciali, nei quartieri, in prossimità dei mercati rionali e laddove si registra un flusso più intenso di persone.

“L’ obiettivo è anche quello di recuperare queste giornate in cui abbiamo dovuto rallentare o fermarci per via del meteo, contiamo anche sulle festività legate ai defunti che dovrebbero portare i catanesi a passeggio per le compere nelle strade del centro”spiega il sindaco Salvo Pogliese, ricordando inoltre il successo recente dell’hub temporaneo a Palazzo degli Elefanti, con circa 1000 vaccini fatti.

“I vaccini a km 0 – commenta il commissario Pino Liberti- rappresentano un contributo alla campagna vaccinale non indifferente, chi in queste occasioni si avvicina e sceglie di immunizzarsi, probabilmente avrebbe rinviato ancora o non lo avrebbe fatto”.



