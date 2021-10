BARI – “Vaccinatevi: la circolazione virale sta aumentando. Non fatelo per gli altri, ma per voi stessi. Tutte le stupidaggini che qualcuno racconta sulla possibilità di curare il Covid-19 con questa o quell’altra terapia miracolosa sono, appunto, stupidaggini”: lo scrive su Facebook l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.



