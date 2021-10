PALERMO – Diventerà Bellissima: Ioppolo si dimette, arrivano i triunviri. E’ tempo di bilanci nel movimento del presidente Nello Musumeci che oggi ha riunito la direzione regionale a Palermo. L’operazione di restyling non si è fatta attendere. Gino Ioppolo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di coordinatore regionale “per favorire la crescita del movimento” in attesa del congresso che si dovrebbe tenere a febbraio.

Le redini del movimento passano a un triunvirato composto da tre deputati regionali con rispettive zone di influenza: Giorgio Assenza (Sicilia oreintale), Giusy Savarino (entroterra) e Alessandro Aricò (Sicilia occidentale). Una cabina di regia per non farsi cogliere impreparati dai prossimi appuntamenti. In primo luogo il vertice di venerdì con il centrodestra al gran completo a Palazzo dei Normanni. Un momento di confronto al quale il movimento si presenterà ribadendo il nome di Musumeci come unico candidato possibile alla presidenza della Regione (non a caso oggi è stato presentato il nuovo simbolo del movimento con tanto di aggiunta “Musumeci presidente”). La conferma nelle parole del presidente. “Riprendiamo il cammino di radicamento territoriale, con la forza dei nostri sindaci e dei nostri amministratori, che sono centinaia e in ogni provincia della Sicilia. Non ostentiamo iattanza, ma non soffriamo neppure di complessi d’inferiorità. Crediamo nella unità della coalizione, alla quale vogliamo contribuire puntando a superare nell’Isola il 10 per cento. È un obiettivo a portata di mano. A questo risultato contribuisce il gradimento che i siciliani manifestano verso l’azione del nostro governo che, pur nelle difficoltà della crisi sanitaria (ed economica), ha restituito credibilità all’istituzione Regione e lavorato sulla programmazione e sulle grandi opere”, ha spiegato Musumeci.

E non solo. In direzione è emersa la volontà di proporre un nome di Db anche per le comunali di Palermo: Alessandro Aricò. “designazione alla quale arriviamo -si legge nel documento della direzione- con la consapevolezza che se è vero che il centrodestra non può (e non deve) dividersi, è altrettanto vero che a quell’appuntamento arriviamo ponendo all’attenzione di tutti la credibilità delle nostre persone migliori. Inizieremo a discuterne venerdì e contribuiremo alla discussione, tenuto conto che certamente non potrà che essere la prima di più occasioni. E siamo certi sia anzitutto aperta solo alle forze della coalizione di governo per poi, eventualmente, allargarsi successivamente, col consenso di tutti. Siamo convinti, inoltre, che la scelta del candidato sindaco a Palermo sia un impegno che la coalizione deve assumere come prioritario perché vincere nella quinta città d’Italia e restituirla a un’azione di buongoverno è un messaggio all’Italia intera. Come è stato e sarà per la elezione del presidente Musumeci grazie alla quale dalla Sicilia arriverà un messaggio di unità, legalità e concretezza, come una classe dirigente siciliana che nei diversi partiti può a buona ragione ritenersi un punto di riferimento”.

Nelle prossime settimane si prevede anche qualche ritocco agli organismi dirigenti a livello provinciale e una serie di iniziative (un evento regionale a Catania il 20 novembre e un corso di formazione per i giovani militanti a dicembre). A breve anche la nascita del movimento femminile di Diventerà Bellissima.

Insomma, il quadro al momento è in evoluzione. “Apriamo oggi una fase di rilancio del movimento, che gratifichi i dirigenti dei territori dove più è cresciuto e stimoli quei territori ancora da valorizzare, portandoci alle prossime elezioni con una rappresentanza diffusa e attenta”, commenta Giusi Savarino che ricoprirà anche il ruolo di portavoce. “Abbiamo già dimostrato di essere una forza politica radicata nel territorio che, tranne rare eccezioni, viaggia a due cifre non solo nei sondaggi ma anche nelle elezioni amministrative celebrate in questi due anni”, spiega. E conclude: “Ringrazio la direzione e il Presidente Musumeci per l’incarico regionale prestigioso che tornerò a rivestire, con lo stesso entusiasmo in cui nacque il movimento e lo portammo al suo primo congresso. E una consapevolezza in più: #diventeràbellissima è forza di governo capace ed è determinante per far vincere il centrodestra in Sicilia.”



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI