Maltempo: sprofonda con l’auto in acqua, si salva a nuoto

SIRACUSA- Tragedia sfiorata a Siracusa. E’ sprofondato con la sua auto in via Ascari, una delle prime arterie che erano state chiuse per allagamento a Siracusa, ed è riuscito a mettersi in salvo nuotando fino a dove poteva toccare con i piedi.

La prontezza di riflessi ha evitato la tragedia ieri sera. Il siracusano, alla guida di un Suv, si stava recando per lavoro in una azienda della zona industriale. Quell’arteria è interdetta già da diversi giorni alla circolazione, ma dalle prime dichiarazioni dell’automobilista, sembra che le transenne fossero state spostate. Il personale della Protezione civile ed i vigili del fuoco hanno rimosso l’auto.



