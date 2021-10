Meteo, allerta gialla in Sicilia: prevista nuova tempesta

PALERMO – Oggi allerta gialla per il maltempo in quattro regioni d’Italia: Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. E mentre sembra chiudersi il fronte maltempo al Sud con l’allontanamento del ciclone Apollo rischia di aprirsene un altro al Nord, con l’arrivo oggi della perturbazione Poppea: la tempesta di Halloween porterà piogge in Val d’Aosta, Piemonte e Liguria.

Al Sud, molte nubi compatte anche su Sicilia e Calabria meridionale, con rovesci o temporali diffusi ed intensi dal pomeriggio; nuvolosita’ irregolare, a tratti intensa sulle restanti regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi sulla Campania; estese velature sul resto del meridione. Temperature minime in diminuzione su Calabria, Basilicata e Puglia ioniche; massime in diminuzione sulla Sicilia, stazionarie altrove. Venti deboli meridionali, tendenti a divenire moderati in serata sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a mossi, da mossi a molto mossi lo Ionio e lo stretto di Sicilia.



