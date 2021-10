Omicidio a Trapani: ucciso a coltellate, chi era la vittima

TRAPANI – Un uomo è stato ucciso a coltellate la notte scorsa a Trapani. La vittima è Cristian Favara di 45 anni. L’omicidio sarebbe avvenuto nel centro storico della città al culmine di una lite. Sono in corso indagini dei carabinieri.

Chi era la vittima

Cristian Favara, secondo quanto riporta un’agenzia Ansa, aveva precedenti penali per droga e omicidio colposo. In particolare quest’ultima accusa è legata alla morte per overdose di un tossicodipendente; la sostanza stupefacente sarebbe stata ceduta alla vittima proprio da Favara, condannato in primo grado a 7 anni e sei mesi di reclusione. L’omicidio è avvenuto alle spalle della Cattedrale della città, in pieno centro storico. Le indagini dei carabinieri sull’uccisione di Favara, figlio di noti ristoratori trapanesi e anche lui per qualche tempo gestore di un ristorante, sarebbero già sulle tracce dell’assassino.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI