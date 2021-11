‘Ali per volare’ torneo per raccoglie fondi e costruire un ospedale in Africa

PALERMO – “Ho deciso di organizzare questo torneo perché, in quanto vice presidente di Ali per Volare, è nelle mie mansioni cercare di sensibilizzare e coinvolgere più gente possibile“. A dichiararlo è Andrea Martinez, figlio di Rino fondatore dell’associazione “Ali per volare” che lotta per mettere fine allo sfruttamento minorile e alla povertà del popolo africano.

“Avendo poco tempo libero a disposizione, dovendomi divide tra il lavoro e mio figlio Leonardo, ho pensato di sfruttare al meglio le mie passioni per cercare di fare nel mio piccolo qualcosa di concreto. Da questo nasce il torneo ‘Ali per volare Champions’ che il 21 novembre scatterà con la terza edizione. Il torneo si svolgerà presso la struttura de Le Siepi. Sono riuscito ad organizzare tutto grazie all’aiuto di mio fratello Claudio, ma anche agli amici Ivan Tramontana ed Andrea Mistretta, senza dimenticare quelle grandi attività dal cuore d’oro che hanno deciso di sostenerci ovvero: la Fitness Village, Csain Palermo, Dcg pirotecnica moderna, Graffeo cravatte e Giovanni Arnone. Ci sarà – annuncia Martinez – anche la partecipazione del cantante Alessio Selvaggio“.

“La finalità del torneo sarà quella di raccogliere più fondi possibile per la costruzione dell’ospedale santa Rita (ospedale pediatrico e maternità) che salverà la vita a migliaia di autoctoni invisibili a cui manca il diritto alla salute, inoltre nello spazio adiacente. Inoltre nello spazio adiacente all’ordine si realizzerà “il parco giochi di Miky” per donare il sorriso ai bambini della foresta. Tutto questo – ha concluso Andrea Martinez – sarà possibile grazie alla concreta partecipazione di donatori che parteciperanno al torneo e tante altre iniziative che Ali per Volare propone“.



