Avellino, Braglia: “Col Palermo bella gara, potevamo vincere”

PALERMO – “I ragazzi hanno fatto una bella gara, c’è solo da fargli i complimenti. Abbiamo preso un gol avendo la palla, a volte ci complichiamo troppo la vita per certe ingenuità. Loro si chiudono e ripartono, noi siamo stati bravi a tenere gli equilibri e a non concedergli niente. È stata una bella gara, potevamo vincerla tranquillamente”. Così Piero Braglia, allenatore dell’Avellino, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro il Palermo al Barbera. “Se giochiamo come facciamo ora, possiamo fare il campionato che tutti si aspettano – ha sottolineato Braglia -. Io penso che quando ci sono tutti, questa è una squadra con qualità importanti. Qualcuno è però ancora sottotono, non si fida di dribblare l’avversario. Non li capisco a volte, a me se perdono palla al limite dell’area a me non frega niente. Io voglio che loro rischiano, come fanno Di Gaudio o Kanoute, deve farlo un po’ di più anche Micovschi. Ha gamba e caratteristiche diverse. Da lui non voglio il compitino, voglio quello che lui sa fare.”

Un Avellino ben messo in campo che è stato schierato da Braglia col 4-2-3-1: “Ho sempre detto che quando ci sono tutti voglio giocare così, da una vita lo sto dicendo – ha detto Braglia -. Penso abbiamo le caratteristiche per interpretare questo modulo. Dobbiamo essere sempre umili, cattivi e dobbiamo lavorare. È una cosa che possiamo fare alla grande.”

Infine, sulle condizioni di Mastalli e Silvestri, Braglia ha concluso: “Mastalli ha avuto un leggero mal di stomaco e lo abbiamo levato. Silvestri non voleva uscire nemmeno se gli sparavano, poi ho alla fine ho dovuto levarlo altrimenti la perdevo. Aveva troppo dolore in certe situazioni. È stato come sempre un giocatore importante per noi. Bisogna solo fare i complimenti a tutti.”



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI