Catania, danneggiata auto di Unica Tv: solidarietà dalla Lega Pro

CATANIA – Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, esprime la ferma condanna di tutta la Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione al danneggiamento dell’auto di Unica Tv, emittente che segue quotidianamente le vicende della squadra rossazzurra, accaduto nelle scorse ore a Catania, qualunque sia la sua origine. “Ci troviamo di fronte ad un fatto gravissimo – ha commentato Ghirelli – La citta’ di Catania sta compiendo un grande sforzo per risollevarsi dall’alluvione ed il lavoro della stampa nel fornire un’informazione completa e’ fondamentale”. La Lega Pro, in fiduciosa attesa delle indagini delle forze dell’ordine, esprime solidarieta’ al direttore di Unica Tv Federico Lo Giudice ed a tutta la sua redazione.



