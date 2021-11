Centrodestra, il vertice: i candidati e la partita elettorale

PALERMO – Centrodestra: inizia la partita. Palazzo dei Normanni, interno giorno: i deputati dei vari partiti di centrodestra si riuniranno per fare il punto in vista delle amministrative di Palermo. Il vertice, previsto per venerdì, è stato convocato dal coordinatore di Forza Italia, Gianfranco Miccichè. Sarà un primo appuntamento per studiarsi a vicenda, l’inizio di un’istruttoria.

“Non è mica una cosa seria: iniziano i posizionamenti” si lascia scappare un onorevole di lungo corso. Ciascuna formazione politica arriverà al tavolo con uno o più candidati graditi cercando di capire il da farsi. Fratelli d’Italia dovrebbe puntare sulla deputata Carolina Varchi, Diventerà Bellissima (come annunciato ieri in direzione regionale) su Alessandro Aricò, l’Udc su Roberto Lagalla, gli autonomisti su Toto Lentini. Cantiere Popolare realisticamente vestirà i panni di osservatore che non si sbilancia. Idem la Dc 2.0 di Cuffaro.

Questo secondo una prima ricognizione. In casa leghista circola il nome di Francesco Scoma (come conferma l’onorevole Vincenzo Figuccia promotore della Costituente programmatica per Palermo),ma l’ex azzurro ha già incassato il niet di Miccichè (sebbene i leghisti smentiscano) e soprattutto i salviniani sembrerebbero interessati a un’altra partita: quella catanese. Perché, a conti fatti, qualunque ragionamento sulle amministrative di Palermo non può non tenere conto del puzzle complessivo: la possibile elezioni di Messina e Catania (con la Lega determinata a esprimere un proprio candidato) e delle regionali.

Chi occuperà una casella, difficilmente potrà prendere le altre. Forze anche per questo gli azzurri, capitanati dal regista Miccichè, lasciano trapelare il gradimento per alcuni papabili (come Lagalla e Cascio). Insomma, i percorsi sono tutti da costruire e la tenuta della coalizione tutta da verificare (a livello regionale e non solo).



