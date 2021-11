Frana a Belmonte Mezzagno: “Situazione grave, paese isolato”

BELMONTE MEZZAGNO – “La situazione per il territorio dopo la frana sulla galleria paramassi è davvero grave. Se va bene restiamo isolati per alcuni mesi. E’ indispensabile un intervento della protezione civile e dell’assessorato al Territorio. La strada provinciale interrotta è la sola che consente il transito dei pullman che collegano Belmonte Mezzagno a Palermo. La strada deve essere aperta quanto prima”.

Il sindaco di Belmonte Mezzagno Salvatore Pizzo chiede aiuto dopo il crollo del costone roccioso sulla galleria paramassi lungo la strada provinciale 38. “Da anni il territorio non vede interventi significativi e questa gestione del territorio provoca situazioni gravi non solo per Belmonte, ma per tanti centri della zona di Misilmeri che usano questa strada per arrivare a Palermo – aggiunge Pizzo – L’altra strada provinciale è chiusa con ordinanza per caduta massi. Ripeto la situazione è molto grave. Il territorio in questi anni non ha avuto grandi interventi. Un solo esempio abbiamo il piano per l’assetto idrogeologico (Pai) che non viene aggiornato dal 2011. L’ho fatto presente da quando sono stato eletto, ma ancora nulla”.



