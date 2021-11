Il piazzale antistante lo stadio ogni domenica diventa una discarica FOTO

PALERMO – Quando la squadra del Palermo gioca in casa, tra le mura del Barbera, il parcheggio del piazzale Alcide De Gasperi diventa punto di ritrovo per molti tifosi che, sia prima che dopo la gara, possono mangiare un panino o bere una bibita. La zona, però, spesso non viene controllata e al termine delle gare si trasforma in una vera e propria discarica.

La stessa cosa è accaduta ieri, quando si è disputata la sfida Palermo-Avellino. I supporters, così come i gestori dei furgoncini, rosanero hanno usufruito di questo spiazzale, lasciando per terra bottiglie di vetro, lattine, carta e non solo. Lungo la strada, infatti, si vedono panini, sacchi neri della spazzatura, cartoni che una volta contenevano bottiglie di birra.

A quasi 24 ore dalla gara giocata il piazzale è ancora sporco, senza che il personale della Rap abbia provveduto ad effettuare la pulizia.

























