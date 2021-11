In Italia sta per arrivare un nuovo ciclone e netto calo delle temperature

Nei giorni scorsi la Sicilia orientale ha dovuto fare i conti con le numerose piogge che hanno causato allagamenti e anche morti.

Adesso toccherà, purtroppo al nord Italia e la zona centrale tirrenica fare i conti con nuove perturbazioni e anche con un ciclone, con temporali e freddo. Ad indicarlo è il sito iLMeteo.it. Dopo una breve tregua dalla pioggia prevista per martedì 2 novembre, per il giorno successivo è attesa una nuova perturbazione accompagnata da aria fredda proveniente dal Nord Europa, con rischio di piogge intense e temporali su buona parte del Centro-Nord.

Si prevede inoltre che successivamente il peggioramento raggiungerà la Campania, dove “saranno possibili dei veri e propri nubifragi con forti venti soprattutto a ridosso dei litorali”. Con l’arrivo dell’aria fredda si attende “un brusco calo delle temperature, più avvertibile sulle regioni settentrionali” e sono possibili nevicate nella zona alpina, inizialmente alle quote intorno a 1.500 metri e da giovedì probabilmente anche fra 1.200 e mille metri, in Lombardia e su tutte le Dolomiti “con la neve che potrebbe imbiancare località come Livigno (SO), Madonna di Campiglio (TN), Solda (BZ) e Cortina d’Ampezzo (BL)”



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI