Palermo femminile, prima vittoria: Cesena battuto 1-0

"Siamo contente perché in questa gara sapevamo di poter fare qualcosa in più rispetto ai nostri standard"

PALERMO – Prima vittoria delle ragazze allenate dalla coach Antonella Licciardi contro un Cesena che perde anche l’imbattibilità sotto la pioggia incessante del Pasqualino Stadium di Carini. Buon primo tempo del Cesena che dimostra di essere una squadra molto compatta e che in un paio di occasioni sfiora il goal con i tiri angolati di Linda Casadio e, allo scadere della frazione di gioco, di Romina Pinna.

Nella ripresa le rosanero prendono coraggio e sfiorano il vantaggio con un tiro cross di Maria Chiara Dragotto che finisce di poco alto sopra la traversa della porta difesa dalla numero 1 ospite Evelin Frigotto. Al 20esimo il vantaggio rosanero: Diana Coco intercetta il pallone davanti l’area avversaria, si allarga sulla fascia, si libera della difensore con una serie di finte, parte il cross per Maria Cusmà che intercetta e con un tiro al volo segna.

Il Cesena ha l’occasione per pareggiare grazie ad un calcio di rigore concesso per l’atterramento in area di Elena Casadei, ma dal dischetto Eleonora Petralia sbaglia calciando il pallone sopra la traversa. Il Palermo Femminile si ricompatta e conquista la prima vittoria in campionato “muovendo” la classifica e raggiungendo a 4 punti Pro Sesto Women e Cortefranca Calcio.

Prossimo impegno per le rosanero in casa del Cittadella vittorioso oggi fuori casa contro il Cortefranca Calcio.

“Siamo veramente contente perché questa gara dopo due domeniche di sosta l’avevamo preparata bene e sapevamo di poter fare qualcosa in più rispetto ai nostri standard. La partita è stata interpretata nel modo migliore, l’atteggiamento è stato quello giusto, con la compattezza che avevo chiesto perché gli avversari sono una squadra compatta, che fa un lavoro sulle fasce che se non viene assorbito ti sfianca. Aver resistito bene nella prima parte di gara e aver dato quell’impulso in più nella ripresa ha fatto sì che il gol arrivasse” ha affermato a fine gara la coach rosanero Antonella Licciardi.



