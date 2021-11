Palermo, l’ultima vergogna al cimitero: rubati i vasi in ottone

PALERMO – Non solo l’orrore delle bare accatastate e abbandonate ai Rotoli. Non solo i cinghiali, adesso ci sono anche i ladri di metalli al cimitero di Sant’Orsola a Palermo.

“Con l’avvicinarsi della ricorrenza dei morti i parenti si stanno recando al cimitero per ripulire e mettere a lucido le coperture in marmo dei loculi e delle sepolture. In tanti stanno avendo la sgradita sorpresa di trovarli in buona parte privati dei calici in ottone ove i parenti ripongono i fiori. In alcuni casi ne manca solo uno, in altri entrambi”. Lo sottolinea Federconsumatori Palermo in una nota.

“Passi, quando si tratta di sporadiche segnalazioni, ma in questi giorni stanno diventando davvero tante. E molti parenti non si sono ancora recati al cimitero” denuncia Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo “Sembrerebbe che durante questi mesi, quando causa il lockdown le visite dei parenti alle tombe dei loro cari si sono rarefatte, i predatori di metalli hanno fatto razzie dei portafiori di ottone”.

“Invitiamo i cittadini che hanno trovato o trovano la tomba depredata di segnalarlo con tempestivita’ presso gli uffici della direzione del cimitero. Contestualmente invitiamo l’Ente Camposanto S. Spirito ad effettuare una ricognizione per fare il punto sulla entita’ dei furti”, conclude Vizzini.



