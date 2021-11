Impresario dei neomelodici ‘legato ai boss’ va ai domiciliari

PALERMO – Va agli arresti domiciliari Salvatore Buongiorno, 64 anni di Palermo, arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Resilienza 2”. Buongiorno è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Salvatore Buongiorno

L’impresario di cantanti neomelodici avrebbe organizzato le feste di piazza nei vari rioni palermitani con l’appoggio di Cosa Nostra, versando nelle casse parte dei incassi nelle casse dell’organizzazione.

Il giudice per l’udienza preliminare ha accolto l’istanza del legale della difesa, l’avvocato Giovanni Castronovo. “Ad avviso del giudice – spiega Castronovo – alla luce dell’interrogatorio reso in udienza dall’imputato, delle indagini difensive effettuate, nonché delle condizioni di salute precarie in cui versa Buongiorno, è stata disposta la sostituzione della misura per l’affievolimento delle esigenze cautelari”.



