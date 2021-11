Portuale no green pass ricoverato per covid: “Ho avuto paura”

TRIESTE – Tra i portuali di Trieste che hanno protestato per l’introduzione c’è anche Cristian, di 52 anni, che purtroppo è stato ricoverato in terapia intensiva per aver contratto il Covid.

Cristian è uno dei fondatori del Clpt e durante gli scioperi di queste settimane era in prima linea con gli altri: “Ho il Covid… ho la polmonite, in questi giorni mi sentivo affaticato e ho cominciato a fare fatica“, racconta a ‘Il Piccolo’.

“Ho avuto paura – ha confessato il portuale – ma adesso mi sento tranquillo perché qui ci sono medici e infermieri. Adesso respiro meglio e mi sto rendendo conto della pericolosità della malattia“.

Il portuale oltre ad aver avuto la febbre a 38,5 riceve ossigeno attraverso il casco: “Non ho mai negato che Covid-19 potesse essere pericoloso, ma adesso che sono in ospedale ho aperto di più gli occhi. Vedo però i pazienti che sono qui e stanno male. Sto dicendo ai miei colleghi di non sottovalutare, però io sono contro la situazione che si è creata. Per me il Green pass è una porcheria del governo“.

E quando gli chiedono se è vaccinato risponde di no: “È stata una mia libera scelta, ma magari un domani lo farò“.



