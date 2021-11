L’Anas comunica che e’ stata ripristinata la circolazione sull’autostrada A19 “Palermo-Catania“, in direzione Catania, tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, che era stata interrotta questa mattina per la presenza di gasolio in carreggiata riversato da un mezzo in transito. (ANSA).



