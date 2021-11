Vista in salute, visite gratuite in Piazza Verdi

PALERMO – Continua l’attività di prevenzione sostenuta dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus e l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Palermo.

Mercoledì 3 e Giovedì 4 novembre, dalle ore 10 alle ore 18, in Piazza Verdi, tutte le persone di età superiore ai 40 anni, potranno sottoporsi gratuitamente a controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico.

La campagna nazionale “Vista in salute” per la Prevenzione delle Malattie della Retina e del Nervo Ottico, patrocinata dalla Regione Sicilia e dal Comune di Palermo mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione per le malattie oculari, con particolare riferimento al glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie.

“Vista in salute” è un progetto itinerante, che prevede la permanenza in Piazza Verdi di Palermo, di una grande struttura ambulatoriale mobile – un tir hi-tech – dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibile effettuare gratuitamente i controlli oculistici.

La visita si prenota personalmente, recandosi presso piazza Verdi.



