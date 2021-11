Abuso d’ufficio, Caputo assolto: “Il fatto non sussiste”

CATANIA – Assolto perché il fatto non sussiste. E la sentenza è diventata definitiva. Carlo Caputo sui social manifesta la sua soddisfazione per l’epilogo positivo del processo che lo ha visto accusato di abuso d’ufficio. Una contestazione mossa nel 2016 quando il presidente del Parco dell’Etna era sindaco di Belpasso. E una vicenda giudiziaria che ha portato Caputo a non ricandidarsi per la carica di primo cittadino. Ma torniamo al processo: secondo la tesi accusatoria il già sindaco di Belpasso “avrebbe intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale ad una ditta annullando illegittimamente delle sanzioni”. Al centro del processo due verbali relativi al rilascio della Scia elevati a un esercizio commerciale che poi sono state annullate. La terza sezione penale del Tribunale di Catania ha evidenziato che “le emergenze istruttorie non consentono di ritenere provata la penale responsabilità dell’imputato, onde Caputo va mandato assolto perché il fatto non sussiste. Caputo annullando la sanzione non ha commesso la violazione contestata dall’accusa”. La procura dopo il deposito delle motivazioni non ha impugnato la sentenza che è diventata irrevocabile.

Caputo si è lasciato andare a un commento social. “La vicenda giudiziaria che mi ha coinvolto nell’esercizio delle mie funzioni di Sindaco del Comune di Belpasso non è stata “leggera”, ha rappresentato – scrive – un momento di riflessione e di scelta. Come ho già avuto modo di scrivere, questa vicenda è stata uno dei motivi che mi portò a prendere la decisione di non ricandidarmi a Sindaco. Sono sempre stato sicuro della mia diligenza e buona condotta ma il processo c’era. Avevo necessità di affrontarlo con serenità ed attenderne la conclusione senza dover vivere col “mantello” di sindaco sotto processo. Le conseguenze di una condanna penale avrebbero inciso anche sul mio ruolo di Sindaco. Questo esito conferma la serenità con la quale ho affrontato il procedimento e con la stessa serenità vado avanti sicuro che non vi siano mai state ombre sulla mia storia politica e amministrativa. Grazie a quanti, in maniera aperta o discreta, mi hanno – conclude Caputo – sostenuto in questi anni”.



