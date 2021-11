Bellini Festival: gran finale con la Maratona Belliniana

Giunge a conclusione domani, mercoledì 3 Novembre, a Catania la XIII edizione del Bellini Festival, con un’intensa “Maratona Belliniana” ovvero un’intera giornata di eventi, proiezioni, mostre e concerti tutti dedicati a Vincenzo Bellini in occasione del 220° anniversario della sua nascita nella sua città natale.

Si inizia per la sezione “Bellini Renaissance” nei sontuosi saloni di Palazzo Biscari con la mostra fotografica curata da Domenick Giliberto intitolata “Sulle sacre pietre: NORMA a Taormina”, dedicata alla Norma di Bellini messa in scena dal Festival Belliniano nel 2012 al Teatro Antico di Taormina (trasmessa in diretta dalla RAI, inaugurando la trasmissione in digitale di RAI 5 in Sicilia, e in diretta via satellite in mondovisione in oltre 700 sale cinematografiche in tutta Europa con la regia e le scene di Enrico Castiglione. Un omaggio anche ai numerosi eventi e concerti di gala che il Bellini Festival ha prodotto e realizzato al Teatro Antico di Taormina negli ultimi dieci anni. Nella stessa giornata, sempre per la sezione “Bellini Renaissance”, si svolgeranno ad orari diversi le proiezioni di film e documentari vari, tra cui: la stessa Norma trasmessa in diretta dalla RAI dal Teatro Antico di Taormina con la regia di Enrico Castiglione (2012), il film “Anni difficili” (1948), regia di Luigi Zampa, il documentario “Nei luoghi del melodramma” (2005), regia e montaggio di Simone Pera, il film “Norma” (2005) per la regia di Boris Airapetian (film-opera tratto dal capolavoro belliniano per eccellenza, interamente girato in Armenia ad Erevan, città natale del regista) il film “Troppo tardi t’ho conosciuta” (1940), regia di Emanuele Caracciolo.

Si prosegue poi alle 17.30 alla Badia di Sant’Agata, alle ore 17.30, con il Concerto “In excelsis Deo”, che vedrà esibirsi l’organista Silvano Frontalini in un vasto repertorio organistico tra cui anche l’esecuzione di alcuni brani giovanili di Bellini tra cui la “Sonata” per organo in sol maggiore.

In serata, infine, sempre il 3 Novembre, il gran finale alle ore 20.00, con il tradizionale Concerto Straordinario per il 220° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini al Duomo di Catania. Ad esibirsi il celebre soprano Amarilli Nizza, accompagnata al pianoforte da Anna Maria Calì, in un programma di musiche belliniane tra cui il “Salve Regina”, il “Tantum ergo con Genitori” ed altre pagine di musica sacra, oltreché l’ “Invocazione alla Madonna” di Mascagni, l’ “Ave Maria” di Caccini, l’ “Ave Maria” dall’ Otello di Verdi, e numerose altre arie di Czerny, Schubert, Gounod e Puccini. La pianista Anna Maria Calì interpreterà anche pagine solistiche di musica sacra.

Fondato a Catania nel 2009 dal regista e scenografo Enrico Castiglione, il Bellini Festival, giunto quest’anno alla sua XIII edizione consecutiva, manifestazione già riconosciuta di rilevanza turistica dalla Regione Siciliana Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo (e da sempre inserita nel calendario delle grandi manifestazioni turistiche della stessa Regione siciliana), da quest’anno anche festival riconosciuto e supportato dal Ministero della Cultura tra i grandi festival di importanza nazionale, promosso dalla Fondazione Festival Belliniano insieme al portale televisivo www.musicalia.tv, è stato inaugurato con grande successo lo scorso 23 Settembre, giorno dell’anniversario della morte di Bellini, con un acclamatissimo concerto a palazzo Biscari da un’altra stessa del belcanto internazionale, ovvero dal soprano americano Lisa Houben.

Per il Concerto delle ore 17.30 alla Badia di Sant’Agata sono ancora disponibili i biglietti, che possono essere acquistati anche un’ora prima presso lo stesso luogo di svolgimento del Concerto, mentre il Concerto finale al Duomo, come da tradizione, è offerto gratuitamente ma fino ad esaurimento dei posti disponibili, sempre nel rispetto delle prescrizioni in tema di sicurezza per il Covid-19. Tutti i biglietti sono in vendita nelle abituali prevendite su tutto il territorio nazionale e sul circuito Box Office Sicilia, ma anche attraverso il circuito Ticket One e in tutti i punti vendita, edicole e tabaccherie, Mooney/Sisal Pay, oltreché on line sui rispettivi siti e sul sito ufficiale, dove potrà essere anche trovato il programma completo.



