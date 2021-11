Carabiniere no vax muore per covid, contagiate moglie e figlia

Marito e moglie no vax. Lui faceva parte delle forze dell’ordine, lei è medico. Il marito, purtroppo, dopo aver contratto il virus non ce l’ha fatta. Il luogotenente dei carabinieri di Milano del Secondo Nucleo sicurezza Mazzone è morto a 59 anni a seguito di complicazioni legate alla malattia.

La moglie, fortunatamente, ha contratto il virus in maniera lieve. Mazzone era ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli, trasferito dal Sacco, come scrive il Corriere della Sera, dove era stato inizialmente preso in cura. I due avevano deciso di non sottoporsi al vaccino e i colleghi sapevano di questa scelta. Mazzone viene descritto come un brav’uomo che però non voleva saperne di vaccinarsi.

Il luogotenente ha subito complicazioni respiratorie durante il ricovero, che hanno ulteriormente messo in crisi un quadro clinico delicato fin dal momento della scoperta della positività al Covid-19. Anche la figlia di nove anni inizialmente aveva patito gravemente il contagio che si temeva potesse degenerare in qualcosa di irrimediabile.

