Catania, partorisce quattro gemelli: mamma e piccoli stanno bene

CATANIA – Parto quadrigemino all’Ospedale San Marco di Catania. Il raro caso si è verificato stamattina intorno alle 07.15 presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal Dr. Emilio Lomeo, dove una donna di 36 anni ha dato alla luce ben quattro bambini: tre maschietti e una femminuccia.

I piccoli protagonisti dello straordinario parto si chiamano Andrea, Alfio, Salvatore e Diletta Rita. Pesano fra 900 e 1.100 gr, stanno bene (compatibilmente con la situazione di prematurità) e sono stati tutti accolti nella Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal Prof. Raffaele Falsaperla, superando alcune difficoltà legate al numero di posti-culla e grazie all’impegno del personale.

Il parto è avvenuto attraverso taglio cesareo alla 30° settimana, grazie all’intervento eseguito dall’equipe diretta dal Dr. Lomeo (direttore dell’unità) con la partecipazione attiva del Dr. Saia Carmelo, della Dr.ssa Rosano Tiziana e del Dr. Recupero Santo e con il supporto anestesiologico del Dr. Stanislao Bentivegna e della Dr.ssa Giusy Platania; presente all’intervento l’ostetrica Giusy Zignale.

Un plauso va anche all’equipe neonatologica composta dalla Dr.ssa Carla Cimino, la Dr.ssa Laura Mauceri, la Dr.ssa Federica Puglisi, la Dr.ssa Bruna Scalia e Giulia Lombardo. La mamma, alla prima gravidanza, sta bene grazie al pronto intervento e alla collaborazione di una task-force multidisciplinare in cui medici, ostetriche, infermieri e oss hanno collaborato affinché tutto si concludesse per il meglio per mamma e bambini.



