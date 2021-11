Consiglio, Giuseppe Fichera nuovo capogruppo dei 5 Stelle

CATANIA – Nuovo capogruppo della compagine pentastellata in consiglio comunale. Nel rispetto del principio di rotazione delle cariche istituzionali, da oggi il consigliere Giuseppe Fichera subentra a Valeria Diana nel ruolo di capogruppo del M5s al senato cittadino. Vicecapogruppo sara’ Graziano Bonaccorsi.

“Consapevole della maggiore responsabilita’ che mi accingo ad assumere nel rappresentare il gruppo in Consiglio, posso solo assicurarvi che lo faro’ con la dedizione che ho sempre messo nel mio operare – dice Fichera -. Ringrazio i miei predecessori per quanto fatto fino ad oggi e, nello spirito di continuita’, faremo una vigile e sana opposizione, volta all’esclusiva tutela degli interessi di tutti i cittadini”.



